Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава (видео)

В Украине стремительно растет количество заболевших COVID-19. Ежедневно представитель Министерства здравоохранения выступает со свежей информацией об эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на 09:00 28 августа в Украине было подтверждено 114 497 случаев заражения, 2451 человек скончались, 55 083 сумели выздороветь.

По заверению итальянских медиков, COVID-19 стал слабее, а в ближайшее время и вовсе может исчезнуть.

Еще в марте Украина перешла в режим жесткого карантина, большинство магазинов и предприятий перешли на удаленную работу. Сотни тысяч наших сограждан сидели дома, поскольку это один из немногих действенных методов предотвращения быстрого распространения коронавируса по стране. «ФАКТЫ» рассказывали, чем можно себя занять на карантине.

С 3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В зависимости от уровня эпидопасности распространения COVID-19 тот или иной регион (район, областной центр и т. д. ) будет отнесен к одной из четырех карантинных зон — зеленой, желтой, оранжевой или красной.

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