В Украине зафиксировали два случая туляремии: что важно знать об этой болезни

В Херсонской области выявили два случая острой инфекционной болезни — туляремии. Заболевшие мужчина и женщина не сразу обратились к медикам за помощью. Ранее сообщалось, как действовать, если укусил клещ.

У заболевших туляремией херсонцев 7 августа появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5 градусов. В больницу они обратились только 13 августа. Медики взяли материал для исследования и назначили лечение, сообщили в Центре общественного здоровья.

Специалисты лабораторного центра выяснили, что мужчина работает егерем. Во время обхода 3 августа он в лесу нашел полумертвого зайца. Во время его обработки дома вместе с женой получили травмы кистей рук.

«По результатам лабораторных исследований, в биоматериале обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis», — говорится в сообщении.

Туляремия — это острая инфекционная болезнь, которой могут заразиться люди и животные. Особенно восприимчивыми являются кролики, зайцы, грызуны. Передается инфекция вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями. Также можно заболеть, употребляя пищевые продукты и воду, инфицированные выделениями грызунов.

Кроме того, существует еще воздушно-пылевой способ распространения инфекции — во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража. Переносчиками болезни могут быть и насекомые — иксодовые и гамазовые клещи, слепни, комары, блохи.

Инкубационный период длится от 1 до 30 дней. Заболевание начинается остро: температура тела быстро повышается до 38−40 градусов, возникает озноб. Увеличиваются лимфоузлы. Больного беспокоит сильная головная боль, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сознания, боль в мышцах, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8−12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Без лечения болезнь длится долго, сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфоузлов и развитием осложнений, опасных для жизни человека, в частности, артрита, менингита, энцефалита, пневмонии и инфекционно-токсического шока.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.

Напомним, во время прямой линии «ФАКТОВ» дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова рассказала, откуда взялся лишай и как его лечить.

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