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Здоровье и медицина

C какого возраста дети должны носить маски: ВОЗ обновила рекомендации

20:22 22 августа 2020
Ребенок в маске

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно целесообразности ношения защитных масок детьми.

В организации заявили, что дети с 12 лет должны носить маски в общественных местах так же, как взрослые. Ношение масок детьми от 6 до 12 лет не рекомендуется, однако это не касается случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции. В частности, это касается занятий в школах. При этом эксперты признают, что подобная защита может усложнить процесс обучения.

Что касается детей младшего возраста, то им маски не рекомендованы, поскольку малыши не могут правильно надевать и снимать средства защиты самостоятельно, сообщает DW.

На данный момент, по данным ВОЗ, доля детей и подростков до 18 лет в структуре инфицированных COVID-19 составляет 1−7%, а количество летальных случаев в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными категориями.

Напомним, в украинских школах решили не заставлять учащихся носить маски на уроках, однако на перемене средства защиты будут обязательными.

Фото https://esp.md/

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