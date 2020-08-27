В Запорожском медуниверситете массово заболели студенты-иностранцы, проживающие в общежитиях. В конце июля массово заразились курсанты Института специальной связи и защиты информации в Киеве.



На сегодня известно о 69 заболевших студентах Запорожского медуниверситета, из которых 57 человек госпитализированы в стационары.

Об этом сообщила советница главы ОГА Елена Теряева, передает сайт Запорожья.

По ее словам, в вузе организована самоизоляция почти 700 человек, медицинское наблюдение, охрана. Проведена заключительная дезинфекция в общежитиях, продолжается тестирование контактных лиц, но в настоящее время очаг не закрыт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали заболевших COVID-19 студентах из общежитий КПИ.

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