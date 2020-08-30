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Здоровье и медицина

Дети могут неделями быть бессимптомными носителями COVID-19

10:29 30 августа 2020
Дети могут неделями быть бессимптомными носителями COVID-19

Медики детской больницы Вашингтона пришли к выводам, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который убил уже 2527 украинцев, может оставаться в организме ребенка до трех недель, в течение которых он будет оставаться бессимптомным носителем.

Авторы исследования, опубликованного на сайте медицинского журнала JAMA Pediatrics, проанализировали данные 91 инфицированного ребенка из 22 больниц в Южной Корее. У 22% маленьких пациентов никаких симптомов не было выявлено на протяжении заболевания, а в 20% случаев ребенок сначала являлся бессимптомным носителем, а затем демонстрировал признаки болезни. При этом у большинства инфицированных детей (58%) симптомы проявились сразу же.

Ученые отмечают, что им так и не удалось выяснить, распространяют ли дети, у которых отсутствуют симптомы, большее, меньшее или такое же количество вируса, как люди с симптомами.

При этом ранее исследователи в Бостоне пришли к выводу, что в организме детей и молодежи может быть гораздо больше частиц SARS-CoV-2, чем у взрослых. Это удалось выяснить, взяв мазки из носоглотки у 49 человек в возрасте до 21 года. Кроме того, у маленьких детей реже встречался фермент, считающийся точкой проникновения коронавируса в клетку.

Напомним, ранее китайские медики пришли к выводу, что дети могут быть распространителями COVID-19, однако при этом они не должны носить защитную маску. Исключение составляет только близкий контакт и пребывание в помещении, где трудно обеспечить социальную дистанцию.

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