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Здоровье и медицина

В мире все чаще фиксируют факты повторного заражения COVID-19

13:51 30 августа 2020
Коронавирус

Ученые Эквадора выявили случай повторного инфицирования коронавирусом COVID-19. Пациент уже болел коронавирусом в мае.

Так, 30 августа стало известно, что в Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ) сообщили о первом случае повторного инфицирования коронавирусом пациента, который уже болел COVID-19 и выздоровел, передает Deutsche Welle.

У заболевшего выявили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме, а в августе у этого пациента наблюдались умеренные симптомы. В то же время в июле результат теста на коронавирус был отрицательным.

Кроме того, исследователи в Эквадоре отметили, что во время второго инфицирования у пациента выявили повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что означает, что в его организме уже были антитела.

Как писали «ФАКТЫ», ранее исследователи из китайской провинции Сянган (бывшая британская колония Гонконг) сообщали о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в Китае.

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