Журналист Константин Грубич заразился коронавирусом

Коронавирусом заразился телеведущий Константин Грубич. Ранее стало известно о COVID-19 в семье Марички Падалко.

Грубич написал в Facebook, что недомогание почувствовал перед Днем независимости. Кроме него, заболела его жена Светлана.

Сын и дочь, у которых появились признаки ОРВИ, к счастью, не подхватили коварную инфекцию. У них ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Грубич пишет, что очень тяжело переносит болезнь его жена. А у него все проходит в легкой форме, беспокоят только редкие симптомы кашля и «морального дискомфорта от осознания, что он портит государственную статистику».

Напомним, ранее стало известно о заражении COVID-19 Ольги Фреймут.

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