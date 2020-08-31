Глава Львовского облсовета заразился коронавирусом

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин заразился коронавирусом. Ранее об инфицировании сообщил бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Ганущин получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, передает Zaxid.net.

По словам политика, его самочувствие резко ухудшилось несколько дней назад. ПЦР- тест пришел с положительным результатом.

Ганущин отметил, что предупредил о своем диагнозе всех, с кем контактировал в течение последних нескольких дней, и действовал по протоколу: семейный врач, антибиотики и самоизоляция.

Местные СМИ писали о заражении коронавирусом Ганущина еще в субботу, 29 августа, но ни во Львовском облсовете, ни сам Ганущин комментариев тогда не давали.

Напомним, на днях стало известно об инфицировании коронавирусом журналиста Константина Грубича и его жены, а также Марички Падалки и двоих ее детей.

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