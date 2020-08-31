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Здоровье и медицина

В Киеве за сутки три сотни заболевших COVID-19, среди них 17 детей

11:57 31 августа 2020
медики

В Киеве, который лидирует в Украине по числу инфицированных COVID-19, за минувшие сутки выявили 277 человек с коронавирусом, среди них 17 детей.

Среди заболевших 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет. Кроме того, заболели 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Инфекция подкосила и 9 медиков.

В столичные больницы попали 32 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителей Киева.

Шесть заболевших скончались. Общее число смертей от COVID-19 — 208 киевлян.

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском (63), Дарницком (38), Оболонском (33) и Соломенском (33) районах.

Напомним, в Украине общее число зараженных с начала пандемии составило 121 215 человек.

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