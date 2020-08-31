Толпа людей и вереница машин: в сети показали очередь в лабораторию на «коронавирусный» тест в Киеве

В Киеве, который на сегодня является одним из лидеров по количеству зараженных коронавирусом, сложно пройти тестирование на COVID-19.

В сети показали огромную очередь в частную клинику на улице Гришко на Позняках.

В самой лаборатории «ФАКТАМ» уточнили, что во второй части дня «очереди намного меньше».

Подписчики возмущаются ценами на тесты, беспечностью многих людей, которые не соблюдают ограничения, а также действиями властей, которые растратили «ковидный» фонд.

Напомним, в Украине на утро 31 августа общее число зараженных с начала пандемии составило 121 215 человек.

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