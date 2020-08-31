27.40 / 27.63 32.29 / 32.76
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Толпа людей и вереница машин: в сети показали очередь в лабораторию на «коронавирусный» тест в Киеве

13:56 31 августа 2020
очередь на тестирование

В Киеве, который на сегодня является одним из лидеров по количеству зараженных коронавирусом, сложно пройти тестирование на COVID-19.

В сети показали огромную очередь в частную клинику на улице Гришко на Позняках.

В самой лаборатории «ФАКТАМ» уточнили, что во второй части дня «очереди намного меньше».

Подписчики возмущаются ценами на тесты, беспечностью многих людей, которые не соблюдают ограничения, а также действиями властей, которые растратили «ковидный» фонд.

Напомним, в Украине на утро 31 августа общее число зараженных с начала пандемии составило 121 215 человек.

182

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

очередь на тестирование

Толпа людей и вереница машин: в сети показали очередь в лабораторию на «коронавирусный» тест в Киеве

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов попросил суд выполнить "последнее желание"

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер