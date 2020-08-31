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Здоровье и медицина

В Украине подтвердили несколько случаев повторного заражения COVID-19

15:51 31 августа 2020
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В Одесской области повторно заразилась коронавирусом COVID-19 женщина, переболевшая летом. Ранее о случаях повторных заражений сообщали в Европе.

Как передает УНИАН, о случае повторного заражения одной из женщин заявил на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

«Всемирная организация здравоохранения предупреждала о нестойком иммунитете и возможности повторного инфицирования… И такой случай зарегистрирован у нас, в Измаильском районе», — сообщил Гончаров.

Он отметил, что впервые диагноз COVID-19 у женщины был подтвержден в июне, затем она вылечилась.

«Второе инфицирование произошло в августе, и 25 числа диагноз подтвержден лабораторно. У больной есть сопутствующие заболевания, в том числе — эндокринная патология. Состояние — средней тяжести. Больная находится в стационаре», — сказал Гончаров.

Как сообщает Укринформ, два случая повторного инфицирования коронавируса среди врачей зафиксировали в Житомирской области.

«На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников», — сказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

По его словам, речь идет о врачах первичной медицинской помощи из Коростышевского района, при этом заболевания протекают в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ дали прогноз, когда возрастет смертность от коронавируса.

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