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Здоровье и медицина

Почему чашкой кофе не стоит завершать праздничное застолье

7:17 1 сентября 2020
кофе с тортом

Праздничное застолье предполагает разнообразие блюд. Причем не привычных, а деликатесных, часто — жирных (напомним, злоупотребление жирной пищей грозит раком кишечника и простаты у мужчин). И когда подают десерт, оказывается, что в желудке для него уже практически не осталось места. Но тортик с масляным кремом еще поместится. И запить его, по привычке, хочется крепким кофе. А делать этого, по мнению врачей, как раз и нельзя.

Исследования доказывают, что жирная еда на 32 процента повышает уровень сахара в крови даже у здоровых людей с нормальным обменом веществ. Этот эффект наблюдается еще в течение нескольких часов после того, как человек съел что-то жирное. Значит, употребление кофе лучше отложить. На какое время? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели эксперимент. Волонтерам после плотного обеда, включавшего жирные блюда, в течение пяти (!) часов предложено было выпить по две чашечки кофе. Затем всем измерили уровень сахара в крови и сравнили показатели с теми, которые получили в дообеденное время. Выяснилось, что даже спустя пять часов уровень сахара оставался повышенным на 65 процентов.

По словам врачей, насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а напитки с кофеином лишь усугубляют это нарушение. «Если человек привык запивать бутерброды, гамбургеры или жареную картошку кофе, уровень сахара в его крови будет повышаться слишком часто, — цитирует исследователей „Телеграф“. — Это неминуемо скажется на работе всего организма — приведет к неблагоприятным процессам, которые могут стать пусковым механизмом для целого ряда заболеваний. Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он употреблял жирную пищу. Если же он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается в два раза. Примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета».

Тем временем ученые выяснили неожиданную пользу кофе для худеющих женщин и даже определили, какое количество этого напитка продлевает жизнь на два года.

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