Тот, кто поздно ложится спать, рискует заболеть астмой

Ученые из Университета Альберты (Канада) исследовали состояние 1 684 подростков 13—14 лет. Учитывался режим жизни и наличие у них симптомов респираторных недугов — астмы, сезонной аллергии (одышки, аллергического ринита, приступов чихания).

Оказалось, вероятность возникновения астмы у тех, кто поздно ложится и поздно встает, примерно в три раза выше, а риск развития аллергического ринита в два раза выше, чем у тех, кто рано отходит ко сну.

Известно, что симптомы астмы связаны с циркадными ритмами — внутренними часами организма. И медиатором здесь выступает гормон сна мелатонин, который способен влиять на аллергические реакции. Зная об этом, родители смогут научить своих детей жить в соответствии с биологическими ритмами, чтобы не болеть.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», из-за бессонницы растет вероятность сердечного приступа. Однако если спать больше 9 часов в сутки, ухудшается память, повышается риск ожирения и диабета.

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