Смертность от COVID-19 в Украине снизилась: статистика по областям

По данным Минздрава на 09:00 1 сентября, количество инфицированных COVID-19 в Украине значительно увеличилось. Подтверждены 123 303 случая заболевания, из них 2 605 — летальных. 57 802 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 2 088 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», инфекционисты опасаются того, что начало учебного года в школах выведет заболеваемость на пиковые значения. Чтобы избежать такого сценария, в учебных заведениях введены жесткие правила, а учителя проведут урок о коронавирусе. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал свой прогноз. По его мнению, в конце сентября количества инфицированных будет достигать 3 тысяч человек ежедневно.

«ФАКТЫ» решили посчитать процент смертности от COVID-19 во всех регионах Украины. Данные приведены в следующей таблице.

В среднем по стране показатель смертности составил 2,11%. Ранее он достигал 2,31%. Стоит отметить, что в Донецкой и Луганской областях показатель самый низкий из-за отсутствия данных о заболевших и умерших от коронавируса в оккупированных районах. А вот в Кировоградской области смертность превысила 5%.

Кстати, некоторые инфицированные переносят недуг на ногах и могут не знать, что уже переболели коронавирусом. В статистике Минздрава и подсчетах «ФАКТОВ» не отражены данные о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Напомним, что «ФАКТЫ» писали о вспышке COVID-19 в Крыму, коронавирус был зафиксирован в госпитале для ветеранов.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что Индия установила мировой антирекорд по количеству зараженных COVID-19 за сутки.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter