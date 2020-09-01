СМИ сообщили о заражении коронавирусом нардепа из «Батькивщины»

Народный депутат от фракции Верховной Рады «Батькивщина» Иван Крулько заболел коронавирусом COVID-19, вспышка пандемии которого зафиксирована в Украине.

Как сообщил РБК-Украина, собственный источник информации, тест народного депутата Ивана Крулько на коронавирус дал положительный результат, который был получен в понедельник, 31 августа. Сейчас народный депутат находится на самоизоляции.

Нардеп Иван Крулько был на заседании Верховной рады 25 августа, но не посетил пленарное заседание во вторник, 1 сентября.

Ранее сообщалось, что заболевшую коронавирусом COVID-19 Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается врачи как стабильно тяжелое. На днях заразился также «слуга народа» Степан Чернявский.

Напоминаем, о том, как ей удалось победить коронавирус рассказала жена главы государства Елена Зеленская.

Фото: ivan. krulko/Facebook

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