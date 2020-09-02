Тимошенко впервые рассказала о своем заболевании COVID-19
Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, начала выздоравливать. Об этом она сообщила в своем Facebook.
Юлия Тимошенко заявила, что две недели болезни изменили для нее ощущение реальности.
«А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала она, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.
Ранее сообщалось, что заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Температура у нее не опускалась ниже 39 градусов.
В СМИ появилась информация, что COVID-19 заболел народный депутат парламентской фракции «Батьківщина» Иван Крулько — ему пришлось уйти на самоизоляцию.185
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