27.49 / 27.72 32.46 / 32.97
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Тимошенко впервые рассказала о своем заболевании COVID-19

13:33 2 сентября 2020
Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, начала выздоравливать. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Юлия Тимошенко заявила, что две недели болезни изменили для нее ощущение реальности.

«А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала она, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

Ранее сообщалось, что заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Температура у нее не опускалась ниже 39 градусов.

В СМИ появилась информация, что COVID-19 заболел народный депутат парламентской фракции «Батьківщина» Иван Крулько — ему пришлось уйти на самоизоляцию.

185

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина рассказала правду о романе с Юрием Горбуновым (видео)

Юлия Тимошенко

Тимошенко впервые рассказала о своем заболевании COVID-19

Дарья Билодид

Футболист «Динамо» закрутил роман с красавицей-чемпионкой Билодид (фото)

Уход за забором

Даже заборы вытирали: в сеть попало видео подготовки к приезду Зеленского на Харьковщину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер