Минздрав работает над предупреждением катастрофы из-за COVID-19, а не борется с ее последствиями, — эксперт

Деятельность Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией и подготовке ко второй волне коронавируса — это редкий случай, когда власти пытаются предупредить катастрофу, а не ликвидировать ее последствия. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился политический эксперт Николай Спиридонов.

«Сейчас многие ведут речь о второй волне коронавируса в стране, о сезоне гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период. Как по мне, то вторая волна Ковида уже стартовала. Причем еще в начале августа, когда в Украине начали фиксировать стремительный рост количества инфицированных», — написал эксперт.

По его словам, в Минздраве не теряли время и готовили медицинскую систему к ухудшению ситуации с эпидемией. Он также добавил, что уже сейчас в Украине в больницах второй волны есть более 10 тыс. коек, четверть из которых снабжены подачей кислорода.

«Это количество обещают довести до 80% в ближайшее время. Редкий случай, когда власти пытаются предупреждать катастрофы, а не ликвидировать их последствия. Зафиксирован значительный рост количества госпитализированных в течение последней недели: за 24−30 августа были госпитализированы 2829 человек, за 17−23 августа — 2699, за 18−24 мая — 749. Количество госпитализаций увеличилось почти в четыре раза», — подчеркнул Спиридонов.

Однако, отметил эксперт, вся подготовка к ухудшению эпидемической ситуации может оказаться бесполезной, если люди не будут ответственно относиться к карантину и не будут придерживаться базовых правил.

«Теперь главное, чтобы отношение людей в целом не было таким безответственным касательно противоэпидемический мероприятий и, в принципе, — своего здоровья. Несмотря на то, что в Украине есть еще и серьезная кадровая проблема в медицинской отрасли, такое легкомысленное отношение может всем нам очень дорого стоить», — подытожил Спиридонов.

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