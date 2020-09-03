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Здоровье и медицина

Медик рассказал, кто тяжелее переносит коронавирус, а кто выздоравливает быстрее

8:01 3 сентября 2020
в больнице

С начала пандемии в мире коронавирусом заболело уже более 26 миллионов человек, выздоровели почти 18,5 миллионов больных. Чтобы преодолеть инфекцию нужен сильный иммунитет. Течение COVID-19 большей частью зависит от иммунитета инфицированного человека.

Об этом в интервью ТСН рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

По его словам, утверждение о том, что в группе риска, прежде всего, находятся пожилые люди, не совсем корректное. На течение заболевания влияет наличие иммуносупрессивных, ослабляющих иммунитет, факторов.

Медик отметил, что подорвать иммунитет могут не только хронические заболевания, но и постоянный стресс, истощение, отсутствие нормального питания или отдыха.

«Такие люди действительно болеют тяжелее, чем большинство других «, — сказал Дубровский.

Напомним, по мнению экспертов ВОЗ, движущим источником распространения инфекции являются молодые люди.

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