7 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский хирург Василий Рыбальченко

Задержка стула часто возникает, когда ребенок идет в детский сад или в первый класс. Почему так происходит и как справиться с проблемой?

— Прежде всего наладить режим дня, — рассказывает детский хирург, профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук Василий Рыбальченко. — Ребенок должен высыпаться, а для этого в девять-десять часов вечера ложиться, чтобы встать в шесть-семь утра. Запустить перистальтику кишечника поможет вода, выпитая натощак, затем завтрак — и малыш попросится в туалет.

— А если не успел сходить дома?

— Может возникнуть психологический запор: в чужом туалете, даже идеально чистом, ребенок стесняется опорожняться. Такое часто бывает, когда дети идут в детский сад или в первый класс.

— Чем грозит упорный запор?

— Иногда родители считают, что запоры, длящиеся по два-три дня, не страшны. Но у детей возникает хроническая каловая интоксикация. Из-за нее появляются дерматиты, экземы. Ребенок быстро устает, становится вялым, невнимательным. Ухудшается сон, иногда могут почернеть зубы (если запоры небольшие). К тому же кал, который постоянно «болтается» в прямой кишке, вызывает отек и воспаление слизистой, пролежни.

— Как отличить боль в животе, возникшую при запоре, от боли при аппендиците?

— Если ребенку сделали клизму и болевой синдром ушел, значит, причина в запоре. Нет — нужно показаться детскому хирургу. К сожалению, сейчас смертность детей от аппендицита сравнима с той, которая была во времена хирурга Николая Пирогова.



Как справиться с запором у малышей? Когда с болью в животе нужно обращаться к детскому хирургу? По каким признакам можно распознать аппендицит? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 7 сентября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский хирург доктор медицинских наук Василий Федорович Рыбальченко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 17 сентября

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский хирург профессор Ольга Горбатюк рассказала, на что важно обратить внимание, чтобы не пропустить аппендицит у ребенка.



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