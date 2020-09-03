Коронавирус, попавший на хлопковую ткань, теряет жизнеспособность в течение суток

Канадское Агентство общественного здравоохранения и Университет Манитобы установили: одежда и маски из хлопка предотвращают попадание коронавируса на кожу и слизистые. Исследование показало, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки даже без специальной обработки.

В ходе эксперимента ученые поместили вирус на восемь разных материалов, из которых изготавливают различные средства индивидуальной защиты. В частности, на нитриловые химически стойкие перчатки, респираторные маски из особого легкого и прочного нетканого материала, пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Наблюдения продолжались три недели. Выяснилось, что на ткани из стопроцентного хлопка вирус разрушался менее чем за сутки до значений, которые уже невозможно было выявить.

Известно, что хлопок медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью, а коронавирус боится влаги. Скорость высыхания капель с вирусом, а значит и продолжительность нахождения вируса на поверхности, зависит от пористости материала и от того, насколько быстро капли высыхают, например, под воздействием солнечных лучей.

Вывод был сделан такой: многослойная маска из хлопкового материала (например, марли) защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская. Это происходит не столько за счет разрушения вируса, сколько за счет способности материала задерживать микроскопические капли жидкости, с которыми распространяется вирус.

Тем временем группа ученых призвала ВОЗ изменить свои рекомендации по коронавирусу в связи с выявленными в ходе последних исследований новыми свойствами инфекции.

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