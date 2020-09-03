Почему люди старятся? Оказывается, этот процесс можно отодвинуть

Исследователи многих стран решают вопрос о том, как замедлить старение организма. Между тем доказано: старость — иллюзия. Это общественное мнение убеждает нас, что преклонный возраст должен сказываться на самочувствии, что старея, человек должен плохо себя чувствовать. И мы подчиняемся. Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Наталья Богданцева. Она же привела некоторые факты, касающиеся механизма старения.

Когда в 1979 году психиатр Эллен Лангер затеяла свой необычный эксперимент с людьми преклонного возраста, у нее уже была репутация специалиста, предпочитающего подтверждать смелые теории еще более смелой практикой.

Тремя годами ранее она стала автором поистине революционного для геронтологии эксперимента в доме престарелых Арден-хаус в Коннектикуте, доказав, что трепетный уход за стариками вовсе не так хорош, как принято думать, и сведет в могилу быстрее, чем иное заболевание. Эксперимент стал частью исследования синдрома «выученной беспомощности».

Но миссис Лангер не намерена была останавливаться на достигнутом. Она собиралась полностью разрушить тусклый ореол старости и доказать, что мы молоды ровно настолько, насколько считаем себя молодыми.

Для нового эксперимента Эллен отобрала восемь мужчин. Средний возраст испытуемых — 75 лет. Все они должны были неделю жить в переоборудованном для научно-мирских нужд монастыре в штате Нью-Хэмпшир. Подопытные еще не знали, что именно их ждет. Все, о чем их попросили — не брать с собой книги, журналы или фотографии, появившиеся меньше 20 лет назад.

Когда восемь мужчин зашли в дом, в котором им предстояло провести неделю, они обомлели. Такое впечатление, будто они перенеслись в прошлое. Конкретно — в 1959 год. Черно-белый телевизор, старые пластинки, книжки на полках, календари — все возвращало их в реальность двадцатилетней давности.

Дальше — больше: участников эксперимента попросили одеваться и вести себя так, будто на дворе и правда 1959 год. А им, соответственно, не пыльные 75 лет, а задорные 55.

Поначалу казалось, что подобное невозможно. Как вычеркнуть последние 20 лет из жизни? Быстро выяснилось, что очень даже легко. Без связи с внешним миром, в котором все еще царствовал 1979 год, мужчины начали говорить, жить и даже думать так, будто оказались в 1959-м.

Персонал обращался с ними соответственно: никаких предложений помочь донести тяжелую сумку или переставить полку. Никаких напоминаний принять таблетки или пойти на процедуру. Все сами!

Уже неделя эксперимента дала потрясающие результаты. У большинства испытуемых улучшились осанка, гибкость, мышечная сила, зрение и память. То есть все те параметры, которые как бы не щадит возраст. Кроме того, выяснилось, что у большинства участников в конце эксперимента результаты теста IQ были выше, чем в начале.

Самое интересное: участники эксперимента помолодели и внешне. Их фотографии до и после эксперимента были показаны случайным людям. Те, посмотрев на фото, посчитали, что на снимках «после» мужчины выглядят в среднем на три года моложе.

То есть эксперимент доказал, что наше самочувствие напрямую зависит от нашего окружения и модели, которую оно навязывает.

Если ты в 70 будешь называть себя дедушкой, жаловаться на старость и просить всех подряд перевести тебя через дорогу, ты будешь чувствовать себя как старик. Но если набраться смелости и проигнорировать запрос социума на ворчливых пенсионеров, и до самой смерти в 115 лет думать, что тебе все еще 45 — у тебя есть все шансы прожить не только долгую, но и здоровую, активную и счастливую жизнь.

В 2009 году Эллен Лангер написала на основе своих экспериментов бестселлер «Против часовой стрелки» (Counter Clockwise). Его стоит прочесть, чтобы попытаться повернуть стрелки часов в обратном направлении.

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