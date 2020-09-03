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Здоровье и медицина

Как себя вести при первых симптомах коронавируса? Советы врача

14:28 3 сентября 2020
женщина

При первых симптомах респираторного заболевания человеку нужно изолироваться, чтобы не подвергать опасности других, затем связаться с семейным врачом и выполнять его рекомендации.

Об этом в интервью ТСН рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский, который считает, что сильный иммунитет помогает быстрее побороть болезнь.

По словам медика, паниковать и нервничать не стоит, также сразу не стоит идти в больницу.

«Бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют», — уточнил Дубровский.

Он отметил, что лечение легких форм коронавирусной инфекции достаточно простое.

Желательно, конечно, сразу сделать ПЦР-тест на COVID. Это внесет ясность для самого пациента и поможет семейному врачу правильно сориентироваться при необходимости обращения в стационар.

Можно ли повторно заразиться коронавирусом и какие последствия инфекция оставляет в организме, читайте в материале «ФАКТОВ».

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