Британские ученые назвали ключевые симптомы коронавируса у детей

Ученые Университета Белфаста пришли к выводу, что ключевыми симптомами коронавируса у детей можно считать диарею, рвоту и боли в животе. Несмотря на то, что эти симптомы отсутствуют в официальном списке Национальной службы здравоохранения Великобритании, где фигурируют лишь высокая температура, кашель, а также потеря вкусовых ощущений и обоняния.

Как сообщает издание The Mirror, британские ученые утверждают, что у детей кашель не является столь же надежным индикатором заболевания, как у взрослых. И что для них свойственны проявления именно желудочно-кишечного характера. Высокая температура наблюдалась примерно у трети заболевших детей.

Между тем в Британии не зафиксировано случаев смерти от коронавируса среди здоровых детей. За период пандемии умерли шестеро детей в возрасте до 15 лет — у всех у них были серьезные проблемы со здоровьем, включая рак и церебральный паралич. Еще девять жертв COVID-19 зарегистрировано в возрастной группе от 15 до 19 лет. В то же время общее число умерших от коронавируса в стране превысило 52 тысячи человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус унес жизни еще 51 украинца, за сутки более 2700 новых случаев заражения.

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