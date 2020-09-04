Патриарх Филарет заболел коронавирусом: первые подробности

Бывший патриарх Киевский и всея Руси-Украины (1995−2018 гг.) Филарет сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Ранее архиерей назвал причиной коронавируса «геев и лесбиянок» и сказал, что церковь не должна отменять причастие.

Как сообщает сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата, положительный результат на COVID-19 Филарет сдал во время планового тестирования. Сейчас он проходит курс лечения в больнице. Отмечается, что его состояние здоровья — удовлетворительное.

Возраст Филарета — 91 год, а для пожилых людей коронавирус представляет особую опасность.

Ранее сообщалось, что Филарет предложил неожиданный способ победить пандемию коронавируса COVID-19. Он уверен, что для этого нужно соблюдать правила карантина, а также каяться в грехах. И тогда болезнь отступит.

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