Безопасным секс во время пандемии может быть только в одиночку или в масках, — рекомендации ведущего медика Канады

В среду, 2 сентября, главный врач Канады Тереза Там распространила заявление, в котором дала рекомендации своим согражданам относительно того, как следует обезопасить сексуальную активность во время пандемии COVID-19. Она настоятельно советует отказаться от поцелуев и использовать защитные маски во время полового акта, чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавируса.

Наиболее важные выдержки из заявления Терезы Там приводит американский телеканал CNN.

«Сексуальное здоровье является важной частью нашего здоровья в целом. Тем не менее, секс во время COVID-19 может быть сопряжен с определенными трудностями…» — так начинается заявление канадского специалиста.

Доктор Там уверена, что риск заражения в разы возрастает для новых партнеров, которые мало знакомы или недостаточно доверяют друг другу. «Наименьший риск во время пандемии COVID-19 представляет собой сексуальная активность в одиночку», — отмечает она. Однако для тех, кому такой секс не нравится, и кто ищет новых знакомств, Там советует использовать защитные маски, закрывающие рот и нос.

«Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что новым коронавирусом вряд ли можно заразиться через сперму или вагинальные выделения. Помните о том, что даже если у человека нет симптомов заражения, сексуальная активность с ним увеличивает ваш риск инфицирования, если вы будете целоваться», — предупреждает доктор Там.

Заниматься сексом с человеком, у которого есть симптомы заражения, нельзя ни в коем случае. Канадский специалист призывает принимать соответствующие решения исключительно на трезвую голову. А это значит, что употребление алкоголя во время свидания с новым знакомым или знакомой необходимо исключить.

Все старые рекомендации остаются при этом в силе — использование презервативов или иных одобренных врачами мер предосторожности.

По состоянию на 4 сентября Канада занимает 25-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом — 130 тысяч 493 человека. Украина обошла ее по этому показателю, выйдя в этот день на 24-е место. В нашей стране был выявлен 130 тысяч 951 зараженный.

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