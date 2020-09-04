27.56 / 27.79 32.39 / 32.86
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Безопасным секс во время пандемии может быть только в одиночку или в масках, — рекомендации ведущего медика Канады

21:14 4 сентября 2020
Парочка в защитных масках

В среду, 2 сентября, главный врач Канады Тереза Там распространила заявление, в котором дала рекомендации своим согражданам относительно того, как следует обезопасить сексуальную активность во время пандемии COVID-19. Она настоятельно советует отказаться от поцелуев и использовать защитные маски во время полового акта, чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавируса.

Наиболее важные выдержки из заявления Терезы Там приводит американский телеканал CNN.

«Сексуальное здоровье является важной частью нашего здоровья в целом. Тем не менее, секс во время COVID-19 может быть сопряжен с определенными трудностями…» — так начинается заявление канадского специалиста.

Доктор Там уверена, что риск заражения в разы возрастает для новых партнеров, которые мало знакомы или недостаточно доверяют друг другу. «Наименьший риск во время пандемии COVID-19 представляет собой сексуальная активность в одиночку», — отмечает она. Однако для тех, кому такой секс не нравится, и кто ищет новых знакомств, Там советует использовать защитные маски, закрывающие рот и нос.

Читайте в «ФАКТАХ»: Можно ли заниматься сексом во время пандемии: отвечают британские эксперты

«Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что новым коронавирусом вряд ли можно заразиться через сперму или вагинальные выделения. Помните о том, что даже если у человека нет симптомов заражения, сексуальная активность с ним увеличивает ваш риск инфицирования, если вы будете целоваться», — предупреждает доктор Там.

Заниматься сексом с человеком, у которого есть симптомы заражения, нельзя ни в коем случае. Канадский специалист призывает принимать соответствующие решения исключительно на трезвую голову. А это значит, что употребление алкоголя во время свидания с новым знакомым или знакомой необходимо исключить.

Все старые рекомендации остаются при этом в силе — использование презервативов или иных одобренных врачами мер предосторожности.

По состоянию на 4 сентября Канада занимает 25-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом — 130 тысяч 493 человека. Украина обошла ее по этому показателю, выйдя в этот день на 24-е место. В нашей стране был выявлен 130 тысяч 951 зараженный.

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Компьютер

Это самообман: Гинзбург озвучил печальный прогноз по онлайн-курсам и дистанционному обучению

Екатерина Бужинская

Вынужденный аборт и муж-тиран: Бужинская шокировала откровениями о личной жизни

Руслан Ротань сборная Украины U-21

Молодежная сборная Украины едва не сотворила сенсацию в отборе на чемпионат Европы

На месте происшествия

Водитель попросил о помощи и потерял сознание: появились подробности расстрела автобуса под Мелитополем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер