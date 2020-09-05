В Киеве за сутки коронавирусом заболели больше 300 человек, четверо умерли, — Кличко

В субботу, 4 сентября стало известно, что за последние сутки в Киеве коронавирусом заболели 315 человек, сложная ситуация и в других регионах Украины.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, Количество больных COVID-19 в Киеве не уменьшается.

«За минувшие сутки вирус обнаружили у 315 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян», — написал Кличко.

По данным мэра, в столице уже 14 792 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 163 женщины, 132 мужчины и 20 детей. В числе инфицированных — 7 медиков. Госпитализировали 42 пациента, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 97 человек. Всего от коронавируса излечились 4 713 жителей Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине по числу заболевших коронавирусом за сутки установлен новый рекорд.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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