В киевских больницах может не хватать мест для больных коронавирусом. Это следует из обнародованного разговора о госпитализации пациента с подозрением на COVID-19.

На странице Pavlovsky News в Facebook, опубликовано аудио, на котором записан состоявшийся 3 сентября 2020 года диалог между семейным врачом из Софиевской Борщаговки и диспетчером Киевской областной станции скорой медицинской помощи.

Они разговаривают о больном с двухсторонней пневмонией, который, возможно, заражен коронавирусом. Пациент проживает в Софиевской Борщаговке.

Семейный̆ врач считает, что больного надо госпитализировать, но диспетчер говорит, что места закончились. Доктор просит найти какое-нибудь место, так как пациент нуждается в срочной госпитализации.

«Пусть умирает дома?» — спрашивает он, однако слышит в ответ, что «ничем помочь не можем».

Хотя министр здравоохранения Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября, уверял, что количество коек «можно расширять сколько угодно», но в итоге может просто не хватить врачей.

Ранее сообщалось, что в Одессе из «коронавирусной» больницы массово увольняются работники.

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