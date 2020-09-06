В Минздраве рассказали, что нужно делать при первом подозрении на коронавирус

При первых симптомах коронавируса или ОРВИ нужно обратиться к семейному врачу, который окажет помощь пациенту с подозрением на COVID-19. Если семейного врача нет, то необходимо позвонить на областную горячую линию по вопросам коронавируса.

Минздрав обновил схему, по которой предоставляется помощь пациенту с подозрением на эту инфекцию.

«При появлении симптомов COVID-19 у пациента, семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного», — говорится на странице ведомства в Facebook.

После консультации с врачом по телефону, больной должен уйти на самоизоляцию, далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, начинается лечение в стационаре или дома.

Напомним, в Минздраве в последнее время неоднократно говорили, что в больницах не хватает мест для лечения больных коронавирусом.

О том, как иногда решается судьба больного с COVID-19, в материале «ФАКТОВ».

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