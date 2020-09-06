Масштабы пандемии COVID-19 могут быть преувеличены: что не так с ПЦР-тестами на коронавирус

Считающиеся наиболее точными ПЦР-тесты на коронавирус все равно могут давать ложнопозитивный результат. Проблема в том, что тесты оценивают не количество активных вирусов во взятой пробе, а только наличие фрагментов вируса. Таким образом, в число активных больных могут записать людей, уже не заразных, но с присутствующими в организме старыми вирусными фрагментами. На проблему обратили внимание в Великобритании в Центре доказательной медицины Оксфордского университета.

Как сообщает Би-би-си, авторы исследования согласны, что масштабы нынешней пандемии COVID-19 могут оказаться преувеличенными, и придется провести их переоценку. Еще один вывод ученых состоит в том, что общество крайне нуждается в таком тесте, который бы не путал активный вирус с неактивными вирусными фрагментами.

Профессор Карл Хенеган считает, что вместо результата «позитивный/негативный» тест должен указывать, какое количество вируса обнаружено. Попутно следует установить некое пороговое значение, ниже которого наличие фрагментов вируса не будет свидетельствовать о заболевании.

По словам ученого, такой новый тест, когда он появится, позволит избегать ненужной изоляции людей, бесполезного отслеживания контактных лиц, а также даст лучшее понимание масштабов пандемии.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», что ни одна компания в мире не выпускает абсолютно точные тесты на коронавирус. Кроме того, даже специалист, не зная нюансов, может неправильно истолковать результат.

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