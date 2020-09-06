27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Масштабы пандемии COVID-19 могут быть преувеличены: что не так с ПЦР-тестами на коронавирус

19:00 6 сентября 2020
тест

Считающиеся наиболее точными ПЦР-тесты на коронавирус все равно могут давать ложнопозитивный результат. Проблема в том, что тесты оценивают не количество активных вирусов во взятой пробе, а только наличие фрагментов вируса. Таким образом, в число активных больных могут записать людей, уже не заразных, но с присутствующими в организме старыми вирусными фрагментами. На проблему обратили внимание в Великобритании в Центре доказательной медицины Оксфордского университета.

Как сообщает Би-би-си, авторы исследования согласны, что масштабы нынешней пандемии COVID-19 могут оказаться преувеличенными, и придется провести их переоценку. Еще один вывод ученых состоит в том, что общество крайне нуждается в таком тесте, который бы не путал активный вирус с неактивными вирусными фрагментами.

Профессор Карл Хенеган считает, что вместо результата «позитивный/негативный» тест должен указывать, какое количество вируса обнаружено. Попутно следует установить некое пороговое значение, ниже которого наличие фрагментов вируса не будет свидетельствовать о заболевании.

По словам ученого, такой новый тест, когда он появится, позволит избегать ненужной изоляции людей, бесполезного отслеживания контактных лиц, а также даст лучшее понимание масштабов пандемии.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», что ни одна компания в мире не выпускает абсолютно точные тесты на коронавирус. Кроме того, даже специалист, не зная нюансов, может неправильно истолковать результат.

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

тест

Масштабы пандемии COVID-19 могут быть преувеличены: что не так с ПЦР-тестами на коронавирус

Педофилия

В Николаеве родители избили педофила, пристававшего к ребенку прямо на улице (видео 18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер