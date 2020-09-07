Врач объяснил, почему при COVID-19 назначают антибиотики

При вирусных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции COVID-19 нет прямой необходимости в назначении антибиотиков. Общеизвестно, что невозможно убить вирус антибактериальными препаратами. Тем не менее, если лечащий врач все-таки настаивает на приеме антибиотиков при COVID-19, это не ошибка и не признак некомпетентности, а способ предотвратить осложнения. С таким разъяснением во время прямой линии «ФАКТОВ» выступил столичный врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

«Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение», — подчеркнул доктор.

Напомним, ранее медики развенчали мифы о лечении коронавируса. Против COVID-19 абсолютно неэффективны чеснок, имбирь, перекись водорода и другие популярные народные методы лечения.

Также врачи-инфекционисты неоднократно призывали пациентов не принимать бесконтрольно антибиотики при COVID-19. Такие препараты, во-первых, неэффективны против вируса, а во-вторых, могут повлечь тяжелые осложнения.



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