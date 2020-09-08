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Здоровье и медицина

Самая мощная в 2020 году магнитная буря уже на подходе: что важно знать

19:02 8 сентября 2020
магнитная буря

В сентябре жителей Земли ожидает очередная магнитная буря. Это будет самая мощная буря года.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пик придется на 27 сентября, но метеоволнения начнутся с 25 и продолжатся по 28 сентября.

Напомним, геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от пары часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури вызывают потоки солнечного ветра, поступающие в окрестности Земли и взаимодействующие с магнитосферой планеты.

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, а также пожилые и с болезнями сердца и сосудов.

Чтобы улучшить самочувствие ,специалисты советуют в неблагоприятные дни снизить до минимума умственные и физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от дальних поездок, а в опасные часы, когда бушуют активные магнитные бури, лучше побыть дома и отдохнуть.

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