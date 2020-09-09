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Здоровье и медицина

В Британии приостановили испытания вакцины от коронавируса – выявлена серьезная побочная реакция

13:51 9 сентября 2020
Пробирка с коронавирусом

Третья фаза клинических испытаний вакцины AZD1222 от коронавируса, которую разрабатывает шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, приостановлена. Как пишет Stat News, это произошло после того, как у одного из добровольцев, принимавших участие в тестировании, была зафиксирована серьезная побочная реакция. Какая именно — не сообщается.

AstraZeneca намерена провести анализ, чтобы убедиться в безопасности препарата. Как сообщают представители компании, негативная реакция, возможно, и не связана с вакциной. Однако приостановка испытаний — это рутинный стандартный процесс в таких случаях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сомнительную российскую вакцину от коронавируса хотят испытать на венесуэльцах.

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В Британии приостановили испытания вакцины от коронавируса – выявлена серьезная побочная реакция

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