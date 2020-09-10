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Здоровье и медицина

Не покидавший родину британец заразился COVID-19 в декабре — еще до того, как Китай сообщил ВОЗ о начале эпидемии (фото)

8:53 10 сентября 2020
Пробирка с пробой на коронавирус

В Британии требуют расследования в связи со смертью 84-летнего Питера Аттвуда, проживавшего в городе Чатем в английском графстве Кент. 28 декабря прошлого года пенсионер почувствовал недомогание: у него поднялась температура и начался кашель. 7 января он был госпитализирован. Врачи терялись в догадках относительно причины болезни, а Питеру становилось все хуже и хуже. 30 января он скончался в больнице. Причиной смерти были названы пневмония и сердечная недостаточность.

Однако дочь умершего добилась проведения тестов, которые показали, что в тканях легких ее отца присутствовал коронавирус. Врачи сохранили образцы тканей, так как подозревали у умершего асбестоз — заболевание, обусловленное вдыханием асбестсодержащей пыли. Хотя пенсионер не имел дела с асбестом.

Результаты анализов были официально обнародованы коронером. Таким образом Питер стал первой жертвой COVID-19 в Великобритании, хотя до сих пор считалось, что коронавирус пришел в страну в марте.

Как сообщает издание Daily Mail, первые симптомы у Аттвуда проявились за три дня до того, как власти Китая официально сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке случаев заболевания пневмонией в Ухане — откуда потом коронавирус распространился по всему миру.

46-летняя дочь Питера Джейн Бакленд уверена, что Китай скрывал информацию о вирусе. И, что, если бы не эта ложь, ее отец и множество других людей остались бы живы.

Сама Джейн также перенесла вирусное заболевание незадолго до Рождества прошлого года — но в более легкой форме. А ее 18-летняя дочь Меган заболела 10 января. Бакленд уверена, что у них был коронавирус — хотя тестов в то время еще не делали, так что с абсолютной точностью этого утверждать нельзя.

«Я ходила на рождественские вечеринки, обнималась и целовалась с людьми… Если бы я знала, что мы потенциально можем разносить смертельный вирус, дела обстояли бы иначе», — говорит женщина.

Питер Аттвуд не только не был в Китае, но и вообще никогда не покидал родину. Джейн опасается, что это она могла заразить отца.

В мае президент США Дональд Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование.

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