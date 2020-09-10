14 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гинеколог Леся Кузьмук

— Если женщина не регулярно посещает гинеколога, она может пропустить рак шейки матки, который вначале протекает без симптомов, — рассказывает врач высшей категории, гинеколог Клиники гинекологии Главного военно-медицинского госпиталя Министерства обороны Украины кандидат медицинских наук Леся Кузьмук. — У этого заболевания два возрастных пика. Первый приходится на 35—40 лет, второй — на 50—60, когда женщина вступает в менопаузу и считает, что осмотры у гинеколога ей больше не нужны.

Но регулярно посещать врача следует в любом возрасте. Многие заболевания женских органов могут никак не проявляться, особенно те, что передаются половым путем. Если женщина пропустит воспаление, спровоцированное, например, хламидиями (эта инфекция передается половым путем), то спустя время может развиться хронический воспалительный процесс, который придется лечить годами.

— Чем это грозит?

— Повторяющимися воспалениями придатков, матки, мочевого пузыря. Если инфекция пойдет вверх, то могут пострадать почки — возникнет пиелонефрит. Но самая большая опасность, угрожающая молодым женщинам, — это развитие спаечного процесса. Если маточные трубы запаиваются, может возникнуть бесплодие. Чтобы восстановить их проходимость, иногда нужна операция.

— С какими еще заболеваниями к вам обращаются женщины?

— Многих беспокоит миома матки. Также часто встречается болезнь цивилизации — эндометриоз. Это заболевание, при котором ткань слизистой матки появляется и разрастается в несвойственном месте: маточных трубах, придатках. Эндометриоз мы находим у каждой второй женщины в возрасте 30—40 лет.

— Какие причины его появления?

— Гормональный дисбаланс, стрессы, нездоровое питание, плохая экология. Имеет значение наследственность. Если мама страдала эндометриозом и была операция по этому поводу, то дочка должна минимум раз в полгода проверяться у гинеколога. Также регулярные осмотры нужны в случае, когда в роду по женской линии были миомы или онкологические «женские» заболевания. Осмотр оптимально проводить в первой фазе менструального цикла. Если женщина в менопаузе, то в любой день.

Как подготовиться к осмотру у гинеколога? Какие способы лечения миомы? Может ли поликистоз яичников помешать зачатию ребенка? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 14 сентября, с 17:00 до 18:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гинеколог кандидат медицинских наук Леся Петровна Кузьмук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 24 сентября

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» кандидат медицинских наук Ирина Баранецкая рассказала, как подготовиться к беременности и что делать при бесплодии.

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