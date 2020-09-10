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Здоровье и медицина

Хасиды таки завезли коронавирус в Умань: мэр озвучил цифры

18:29 10 сентября 2020
Хасиды

По состоянию на четверг, 10 сентября, в Умани коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников, прибывших для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Как заявил в эфире телеканала «Украина 24» городской голова Умани Александр Цебрий, у двух инфицированных паломников повторные тесты на COVID-19 оказались отрицательными — их признали выздоровевшими.

«Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно», — сказал Цебрий.

По словам мэра, он настоял на повторном тестировании всех иностранцев, прибывших в город.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал в своем Facebook дебош, который в среду, 9 сентября, хасиды устроили на могиле цадика Нахмана,

«Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков. Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины», — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что для приехавших хасидов в Умани ввели ограничения.

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