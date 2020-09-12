В Украине меняется порядок вызова «скорой помощи»: что важно знать

Минздрав Украины с 2021 года меняет порядок визова «скорой помощи». Теперь вызовы будут делиться на четыре категории. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В 2021 году меняется алгоритм диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это — критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это непосредственно влияет на время приезда („скорой помощи“. — Авт.). Если это критический вызов, то „скорая“ должна быть практически мгновенно на месте», — заявил он.

По словам министра, также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать «скорая помощь», которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от места прописки.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный в результате полученных ожогов на производстве. К нему отказалась приехать «скорая помощь» и не была оказана своевременно неотложная медицинская помощь.

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