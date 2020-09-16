Что делать, если возник шум в ушах и перед глазами мелькают мушки

Многие люди не догадываются, что у них повышенное давление. Когда об этом говорит врач, удивляются: ничего же не беспокоит. Как не пропустить тревожные сигналы?

— Человек может слышать шум в ушах, а перед глазами начинают мелькать «мушки», — рассказывает столичный кардиолог Илона Бегларян. — Иногда беспокоит головокружение, возникает сильная головная боль вплоть до появления тошноты и рвоты. У некоторых людей краснеет лицо и даже руки, усиливается потоотделение, учащается сердцебиение, нарушается ритм сердца.

В этой ситуации нужно измерить давление, причем дважды. Перед процедурой спокойно посидеть несколько минут (а если была физическая нагрузка, то полчаса), а потом измерить давление сначала на одной, а затем на другой руке. Спустя пять — десять минут измерение повторить.

— Иногда пациент считает, что повышенное — это его «рабочее давление», и отказывается принимать таблетки…

— Мы терпеливо объясняем, что организм постепенно привыкал к повышению давления, и сосуды адаптировались, поэтому самочувствие кажется нормальным. Но это не означает, что со временем удастся избежать осложнений — гипертонического криза, аритмии, инсульта. Чтобы предупредить эти заболевания, нужно ежедневно принимать лекарства, придерживаться здорового образа жизни.

— Что он подразумевает?

— Нужно стараться избегать стрессов, ограничить употребление продуктов, богатых холестерином, регулярно контролировать уровень липидов, больше двигаться. Важно уменьшить количество крепкого чая, кофе, которые могут привести к повышению давления. Следует ограничить соль — до трех-четырех граммов в день. Избыток соленой пищи вызывает дисбаланс электролитов: калий выводится, а натрий накапливается. Из-за этого возникают различные обменные нарушения, вызывающие перегрузку сердечной мышцы.

Сердце вообще считается мишенью повышенного давления, как и глаза, почки, головной мозг. Если в сосудистых стенках образуются холестериновые бляшки, просвет сосуда сужается и возникает стенокардия, то на фоне повышенного давления возможен отрыв бляшки или образовавшегося тромба. Это угрожает инфарктом, инсультом.

Что делать, если лекарства перестали удерживать давление? Как избежать осложнений гипертонической болезни? Чем повышенное давление опасно для сердца? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 сентября, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Илона Николаевна Бегларян. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 октября

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что развитие гипертонии провоцируют заболевания десен. Кроме того, при заболевании щитовидной железы может повышаться давление и нарушаться сердечный ритм.

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