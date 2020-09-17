Рада разрешила торговлю лекарствами онлайн

В четверг, 17 сентября, в Верховной Раде нардепы приняли во втором чтении и в целом законопроект, легализирующий электронную розничную торговлю лекарствами.

За законопроект № 3615 проголосовали 317 народных депутатов. Этот документ разрешает продавать лекарственные средства через интернет. Разрешение распространяется на продавцов, имеющих лицензию на розничную торговлю медикаментами.

Доставка лекарств из аптек может выполняться курьерской службой и с помощью почтовых операторов.

При этом запрещается продажа:

• лекарства, которые реализуются по рецептам врачей;

• сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иммунобиологических средств;

• лекарств, реализация которых требует лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«Легализация торговли лекарственными средствами дистанционно в условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19 к негативным последствиям не привела. Эксперимент с введением легальной дистанционной торговли лекарствами оказался успешным. При этом почтовые операторы уже приобрели термобоксы для обеспечения необходимого температурного режима при транспортировке лекарственных средств», — сообщается в пояснительной записке.

Напоминаем, известный украинский производитель лекарств проводит онлайн-экскурсии по своему производству.

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