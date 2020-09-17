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Здоровье и медицина

Эксперты выяснили, когда наступает «несчастливый» возраст

13:16 22 сентября 2020
депрессия

Чтобы определить, как работают биологические часы счастья, представители Национального бюро экономических исследований США провели масштабное исследование, к которому привлекли и студентов медицинских колледжей. На вопросы анкеты отвечали представители 132 стран мира (напомним, во время пандемии коронавируса украинцев стали больше донимать чувство тревоги и бессонница).

Выяснилось, что в возрасте 47—48 лет многие люди склонны считать себя особенно несчастными. Ученые пришли к выводу, что в странах с развитой экономикой кризис наступает раньше — в 47 лет, а в развивающихся странах — ближе к 48 годам. При этом парадоксальные данные получены в Китае, Мексике и России — «несчастливый» возраст здесь наступает в среднем в 43 года.

С чем же связаны такие ощущения? Эксперты утверждают, что влияние оказывают не столько внешние, сколько внутренние факторы — биохимические процессы в организме и уровень гормонов. Интересно, что наиболее счастливый период приходится на 18—20 лет, после чего постепенно оценка удовлетворенности жизнью начинает снижаться и к 47—48 годам доходит до минимума. Состояние уныния может длиться до 60 лет, а затем состояние начинает улучшаться. К 70 годам у многих людей вновь возникает радость жизни. Конечно, все индивидуально, и с результатами этого исследования можно не соглашаться. Но именно оно дает пищу для размышления экономистам, которые составляют потребительские прогнозы.

Тем временем немецкие ученые установили, что забота о внуках и домашних питомцах продлевает жизнь.

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