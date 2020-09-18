Обратила внимание: моя знакомая, которая по несколько часов в день проводит в наушниках, слушая музыку и аудиокниги, стала разговаривать гораздо громче. Делаю ей замечания и понимаю, что нет ее вины в том, что она «включает громкость». Очевидно, ей необходимо проверить слух.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, глухотой и другими нарушениями слуха болеет более 300 миллионов человек в мире. Прогноз неутешительный: к 2050 году таких людей будет уже около 900 миллионов. При этом, как считают специалисты, в 60 процентов случаев благодаря ранней диагностике потери слуха можно было бы избежать. В Украине проблема полной или частичной глухоты также распространена. Особенно это касается небольших населенных пунктов, среднего размера городов, где не хватает врачей-отоларингологов.

Многие люди, имеющие проблемы со слухом, не готовы это признать, а значит и не готовы идти на консультацию к врачу. Но ведь со временем проблема не исчезает, наоборот, она может усугубиться. Особенно сильна нагрузка на органы слуха у молодежи: музыка в наушниках, громкая музыка во время концертов, в ночных клубах. Страдает слух порой необратимо. Поэтому общественная организация «Відчуй» создала проект «Кабинет на колесах». Оборудованный специальной аппаратурой автомобиль в течение трех месяцев посетит более 30 городов Украины. На сайте организации (http://vidchui.org/proekty/hearing) можно найти список городов, дату и адрес, по которому будет находиться автомобиль. Организаторы выбирали площадки в самых популярных местах города, преимущественно возле больших учебных заведений — университетов. Стартует проект 21 сентября в Одессе.

Слух очень страдает у молодых людей, которые слушают громкую музыку в наушниках, на концертах и в ночных клубах

— Аудиометрия — проверка слуха — занимает лишь несколько минут, — говорит аудиометрист Владислав Ващенко. — На руки человек получает распечатку исследования и, если выяснится, что есть проблема, то мы даем рекомендации. Но аудиометрист — не врач. Он не ставит диагноз, зато может точно определить, насколько серьезна проблема и надо ли с ней срочно обращаться в поликлинику или больницу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что надо делать, если беспокоит шум или звон в ушах, а также как правильно чистить уши, чтобы не повредить барабанные перепонки.





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