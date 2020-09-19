Опухоль весом 4,5 килограмма извлекали 12 часов: в Киеве провели уникальную операцию (фото)

В Киеве в больнице «Феофания» провели уникальную операцию. 66-летнюю пациентку избавили от опухоли, которая разрасталась в груди и весила четыре с половиной килограмма. Врачи боялись, что через месяц-два новообразование может перекрыть дыхательные пути и задушить больную.

О своей болезни жительница Хмельницкой области узнала еще три года назад, но боялась обращаться к врачам из-за нехватки средств. За это время опухоль сильно сдавила правое легкое, не могли нормально работать левое легкое и сердце. В мае текущего года у женщины возникла сильная одышка и общая слабость, а потому пришлось обратиться в больницу в Хмельницком. Там врачи были поражены размером опухоли и перенаправили пациентку коллегам из Киева.

В августе семья приехала в столицу на обследование, а в начале сентября в «Феофании» провели сложнейшую операцию. Хирургическое вмешательство длилось более 12 часов, участвовали свыше 30 специалистов, включая торакального онкохирурга, кардиохургов и кардиоанестезиологов. Об этом сообщает Офис президента, отчитываясь о работе подведомственной больницы.

«Локализация опухоли непростая, была опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца», — объяснил главный врач «Феофании» Игорь Семенов.

У пациентки дважды останавливалось сердце, и после операции состояние женщины еще пять дней оставалось тяжелым. Ее пришлось подключить к аппарату искусственного кровообращения (ЭКМО). К слову, эта аппаратура впервые в Украине была применена на пациентке с опухолью в легких.

В больнице говорят, что для женщины операция была бесплатной. В целом стоимость хирургического вмешательства, учитывая дорогую аппаратуру, препараты, большой объем донорской крови, оценивается в миллион гривен. «Один сет (набор для поддержания) для ЭКМО стоит 100 тысяч гривен, а стоимость аппарата — 6,5 миллиона гривен», — рассказал заместитель главврача «Феофании» Андрей Строкань.

Напомним, в августе в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. А в начале года после 15-летней паузы украинские врачи провели пересадку сердца.

Фото president.gov.ua/Facebook

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