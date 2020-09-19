Почти половина человечества может иметь иммунитет к коронавирусу: сенсационное открытие ученых

Ученые, которые занимаются изучением нового штамма коронавируса, вызвавшего пандемию, пришли к мнению, что врожденный иммунитет к этому вирусу может иметь большее количество людей, чем полагали ранее. Об этом говорится в статье British Medical Journal.

Так, согласно шести разным исследованиям, специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдался у 20−50% лиц, которые не контактировали с вирусом.

По мнению авторов двух исследований, такую иммунную реакцию может объяснять перекрестный иммунитет, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

Таким образом, эксперты в порядке рабочей гипотезы высказывают сомнения относительно того, что из-за обнаружения антител к коронавирусу у сравнительно небольшого количества людей пандемия может продлиться долго.

В статье отмечается, что, рассмотренные вместе, эти исследования «могут побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю восприимчивого населения и размах эпидемии».

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине подтвердили несколько случаев повторного заражения COVID-19. Так, в Одесской области повторно заразилась коронавирусом COVID-19 женщина, которая переболела в июне. О случаях повторных заражений сообщали также и в Европе.

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