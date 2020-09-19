Землю накроет мощная магнитная буря: названы опасные даты

В конце сентября жителей Земли ожидает новая магнитная буря. Несмотря на то, что буря по общепринятой классификации расценивается как несильная, первого уровня G1, это будут наиболее мощные метеоволнения с начала года.

Сама буря ожидается 27 сентября. За два дня до этой даты и еще день после магнитосфера будет возбужденной. График приводит Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В дни магнитных бурь метеочувствительные люди обычно избегают долгого нахождения вне дома и физических нагрузок. Тем не менее, нет доказательств, что мигрень и прочие недомогания связаны именно с магнитной активностью на Солнце. Есть предположения, что у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы недомогания больше связаны с перепадами температуры и атмосферного давления. Поэтому метеочувствительным лицам советуют отслеживать не только календарь магнитных бурь, но и смену атмосферных явлений, активные циклоны и антициклоны.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, как будет меняться погода в третьей декаде сентября.

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