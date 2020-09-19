Ультрафиолет убивает COVID-19 за несколько секунд: что узнали японские ученые

Японские исследователи из Университета Хиросимы выяснили способность ультрафиолетовых волн длиной в 222 нанометра уничтожать COVID-19. Более того, волны этой длины обладают потенциалом бороться как со сезонными коронавирусами, которые структурно похожи на SARS-CoV-2, так и гриппом. Напомним, в Украине обновили стандарт лечения инфицированных.

Как сообщает The American Journal of Infection Control, для уничтожения 99,7% вирусов SARS-CoV-2 понадобилось воздействие на организм в течение 30 секунд, а после 10-секундного воздействия жизнеспособности лишаются 88,5% COVID-19.

Для своего опыта исследователи применили специальные ультрафиолетовые лампы, которые разместили на высоте в 24 см над блюдцами с образцами, зараженными коронавирусом.

В то же время ультрафиолет с волнами такой длины представляет угрозу для здоровья человека и способен повреждать ткани и пока что используется только для обеззараживания пустых помещений.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что почти половина человечества может иметь иммунитет к коронавирусу.

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