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Здоровье и медицина

В Польше объявили о создании первого в мире лекарства от COVID-19

20:29 23 сентября 2020
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Польская компания Biomed заявила, что создала первое в мире лекарство от коронавируса. При этом в ВОЗ прогнозируют, что вакцина сможет покончить с коронавирусом.

Как передает Укринформ, лекарство от CОVID-19 создано на основе плазмы крови лиц, которые излечились от COVID-19.

«23 сентября завершился этап производства лекарств, в результате чего изготовлено более три тысячи ампул иммуноглобулина против SARS-CoV-2, которые после завершения исследований на предмет требований качества, в частности стабильности продукта, будут переданы для клинических исследований», — заявил председатель правления Biomed Марцин Пируг на пресс-конференции, которая проводилась вместе с Сенатом Польши.

Препарат начали производить 18 августа.

Ранее сообщалось, что в России вакцину от коронавируса испытывают на пропагандистах.

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