Если вовремя не поставить протез на место удаленного зуба, то можно потерять соседние

Человеку удалили больной зуб. К врачу-ортопеду, который должен поставить протез, он не торопится. Год, два, три…

— Затягивать с протезированием — большая ошибка, — объясняет заведующий отделением ортопедической стоматологии Стоматологического медицинского центра Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца кандидат медицинских наук Валерий Шевчук. — Со временем соседние зубы и те, что расположены на противоположной челюсти, сдвигаются в сторону дефекта, оголяются их шейки и корни, появляется подвижность. Это может привести к утрате этих зубов, поскольку они не могут адекватно выдерживать жевательную нагрузку.

— От чего зависит выбор протеза?

— Решение принимается после осмотра пациента и необходимых дополнительных обследований, показывающих состояние тканей, скрытых под десной. Применяем рентгенографию, но в последние годы все чаще компьютерную томографию. С ее помощью оцениваем состояние костной ткани в трехмерном изображении. Это особенно важно для установки импланта. При достаточном количестве костной ткани предпочтительнее имплантация, чем традиционное протезирование с изготовлением мостовидных протезов. Преимущество неоспоримо: нет необходимости обтачивать здоровые соседние зубы.

— Как проводится имплантация?

— В костную ткань под обезболиванием устанавливается имплант (он похож на винт), чтобы сымитировать корень зуба, а над десной — искусственная коронка. Имплантация проводится в один или два этапа. Чаще используется второй вариант, когда имплант устанавливают через определенное время — от трех до шести месяцев — после удаления зуба. Столько же необходимо для того, чтобы имплант прижился в кости. После этого приступают к изготовлению искусственной коронки.

Почему импланты иногда не приживаются? Есть ли возрастные ограничения для имплантации? Когда лучше поставить мостовидный протез? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 сентября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит стоматолог-ортопед кандидат медицинских наук Валерий Александрович Шевчук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 8 октября

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