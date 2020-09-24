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Здоровье и медицина

28 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит стоматолог-ортопед Валерий Шевчук

17:13 27 сентября 2020
доктор

— От чего зависит выбор зубного протеза?

— Решение принимается после осмотра пациента и необходимых дополнительных обследований, показывающих состояние тканей, скрытых под десной, — объясняет заведующий отделением ортопедической стоматологии Стоматологического медицинского центра Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца кандидат медицинских наук Валерий Шевчук. — Применяем рентгенографию, но в последние годы все чаще компьютерную томографию. С ее помощью оцениваем состояние костной ткани в трехмерном изображении. Это особенно важно для установки импланта. При достаточном количестве костной ткани предпочтительнее имплантация, чем традиционное протезирование с изготовлением мостовидных протезов. Преимущество неоспоримо: нет необходимости обтачивать здоровые соседние зубы.

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— Как проводится имплантация?

— В костную ткань под обезболиванием устанавливается имплант (он похож на винт), чтобы сымитировать корень зуба, а над десной — искусственная коронка. Имплантация проводится в один или два этапа. Чаще используется второй вариант, когда имплант устанавливают через определенное время — от трех до шести месяцев — после удаления зуба. Столько же необходимо для того, чтобы имплант прижился в кости. После этого приступают к изготовлению искусственной коронки.

Почему импланты иногда не приживаются? Есть ли возрастные ограничения для имплантации? Когда лучше поставить мостовидный протез?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 сентября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит стоматолог-ортопед кандидат медицинских наук Валерий Александрович Шевчук.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 8 октября

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» хирург Андрей Копчак рассказал, чем опасен неправильный прикус у детей и взрослых.

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