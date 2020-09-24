«Маленькая шишечка на шее за полгода превратилась в огромную опухоль»

41-летний Олег из Дубно Ривненской области (на фото в заголовке) впервые за несколько месяцев может поворачивать голову, нормально двигает руками, дышит и ест без проблем, а еще наконец улыбается. Всего месяц назад он был в отчаянии — гигантская опухоль сковала его шею, жизнь превратилась в существование, а все врачи, к которым он обращался за помощью, разводили руками и говорили, что он спохватился слишком поздно и его случай неоперабельный. Читайте также: «Опухоль на шее у новорожденного сына была больше, чем его голова»

— Я всегда был активным, спортивным, — говорит Олег. — Работаю с металлом — занимаюсь художественной ковкой. Тяжело, но мне нравится. Правда, сквозняки бывают. Может, это и стало причиной того, что в январе нынешнего года я нащупал у себя на шее шишечку. Не было времени думать о ней: то работа, то какие-то семейные дела, растет 12-летний сын, ему надо уделить внимание. Словом, закрутился я. И жена, и сестра настаивали: иди к врачу. А я все откладывал, отмахивался…

Олег признается, что у него были сомнения, идти к врачам или нет. Дело в том, что он рано похоронил родителей. Медики оказались бессильны.

— Отец умер в больнице у меня на руках, — продолжает Олег. — Он молодой еще был, 60 лет. Я помню, как врачи смотрели на него как на обреченного, ничего не делали. Мама от онокозаболевания умерла. С тех пор у меня не было доверия к медицине. Поэтому так долго и откладывал свое обследование. Но в апреле нынешнего года решил, что надо идти, потому что мне эта шишечка уже начала мешать. Отправился на УЗИ в Ривне. Врачи посмотрели, сказали, что там нет ничего страшного. Объяснили, что это какая-то неоднородная масса, ее следует вырезать, но сначала назначили курс антибиотиков.

Я начал колоть их, и у меня пошла реакция. Опухоль выросла еще больше. Руки немели, ночью не мог спать. Но я все-таки прошел тот курс. Приезжаю к врачам, а они спрашивают, где я был раньше, почему дотянул до того, что образование так выросло. А я где был — проходил курс, который они прописали. И только тогда мне сделали МРТ, которое показало, что у меня опухоль.

Мужчина вспоминает, как началась его беготня по врачам: обращался и в государственные больницы, и в специализированные онкологические, и в частные. Все спрашивали, почему он пришел настолько поздно. И никто не решался его оперировать.

В этих метаниях между кабинетами кто-то рассказал ему, что в Ривненской области есть несколько человек, у которых была похожая проблема и им помог решить ее львовский хирург Юрий Шаваров. Олегу удалось найти этих людей, они поделились контактами врача.

Юрий Шаваров вспоминает: когда Олег обратился к нему, у пациента была деформирована шея, голова повернута в правую сторону, искажена осанка, а на шее сбоку — огромная опухоль, которая переходила на затылочную область, смещая все структуры. Из-за этого у мужчины стали неметь конечности, нарушилось глотание.

— Я оперирую пациентов с подобными проблемами уже почти тридцать лет, — рассказывает хирург Львовской больницы скорой помощи Юрий Шаваров. — Учился этому в Германии в начале 1990-х и из года в год совершенствую свои знания. Сделал более ста операций на шее. У нас такие вмешательства делают во многих онокологических больницах. Но у Олега случай особенный, потому что опухоль очень запущена. Представьте себе, в январе у него была шишечка, а в августе уже большая опухоль, которая сковала шею. Но нам удалось ее удалить, не задев жизненно важные органы.

«Во время операции есть риск повредить лицевой или гортанный нерв. Но мы этого избежали»

Хирург Юрий Шаваров объясняет, что операция на шее — одна из самых сложных.

— Перед операцией мы провели Олегу комплекс обследований, — продолжает врач. — Его консультировали наши онкологи, химиотерапевты, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи и смежные специалисты. Были сделаны МРТ и компьютерная томография. Когда получили окончательное патогистологическое заключение и результаты иммуногистохимии, приняли решение об оперативном лечении.

Мужчине выполнили расширенную операцию (так называемую операцию Крайля), удалив опухоль вместе с мышцами и тканями, жировой клетчаткой, капиллярами и всеми лимфатическими узлами, которые ее окружали. Также убрали околоушную слюнную железу. Операция длилась около трех часов. К ней привлекли пять медиков.

— Во время таких операций убираются мышцы, иногда яремная вена, межмышечная клетчатка, — объясняет Юрий Шаваров. — Летальность при таких операциях около двух процентов. Среди рисков — повреждение нервов: лицевого, гортанного. У Олега все прошло без осложнений.

Олег стал первым пациентом, которому сделали операцию Крайля во Львовской больнице скорой помощи. Для мужчины эта операция была практически бесплатной (он оплатил только лабораторные исследования). В больнице объясняют, что начали делать подобные вмешательства лишь теперь, потому что появилась надлежащая аппаратура для диагностики, обновились патанатомическая и патгистологическая базы, работают профессиональные специалисты, которые могут выполнить ангиографию, компьютерную томографию, любые ультразвуковые исследования, трипанбиопсию. Иными словами, учреждение готово к выполнению сложнейших операций. Все делается согласно онкологическим протоколам и стандартам. Далее, говорят в больнице, планируют сотрудничать в этой сфере со специализированными онокологическими медучреждениями.

— Сколько порогов приходится обивать таким пациентам, как Олег, чтобы получить адекватную медицинскую помощь, — отмечает доктор Шаваров. — А разве они виноваты, что у них такие сложные заболевания! Мы хотим, чтобы медицинские услуги стали доступны для всех пациентов.

Уже на следующий день после операции Олег сам вставал с постели, ел, пил, поворачивал шею.

«Хотим, чтобы пациентам со сложными заболеваниями не приходилось обивать пороги больниц. Они должны получать адекватную помощь»

— У пациента несколько снижена чувствительность левого плеча, — говорит хирург Сергей Брошко. — Это следствие болезни. Опухоль мы убрали полностью. Дальнейшее лечение будет этапным. Ждем выводы патоморфологов. Пациенту может потребоваться химиотерапия или лучевая терапия, возможно, еще одна операция — с другой стороны шеи. Неврологические изменения, которые пока есть у пациента, могут быть обратимыми, то есть мы надеемся, что чувствительность плеча вернется.

Медики утверждают: если бы Олегу не сделали операцию, пришлось бы ставить трахеостому, чтобы он мог дышать, а также гастростому, чтобы мог питаться. Все это, по сути, обрекало бы человека на медленную смерть.

Что спровоцировало появление опухоли, врачи сказать не могут. Гистология и иммуногистохимия не дали четкого ответа, что это за образование. Сейчас врачи ждут выводов патоморфологов. Однако подобные опухоли не редкость. Ежегодно только Юрию Шаварову приходится оперировать в среднем шесть больных.

— Если на шее появилась какая-то непонятная шишечка, в зеркале заметили или нащупали, сразу идите к врачу, — говорит Юрий Шаваров. — Надо обследоваться, сделать анализ крови, УЗИ, вас направят к специалисту, который поможет определиться с лечением на ранней стадии. Помните, компрессиками и примочками такие «шишечки» не лечатся. Не затягивайте визит к врачу, иначе помочь вам будет очень трудно.

Сам же Олег говорит, что жалеет лишь о том, что откладывал поход к специалистам:

— Хочу предупредить всех, кто окажется в подобной ситуации: не бойтесь идти к врачам, ищите причины изменений в организме, не тяните до последнего. Лучше проконсультируйтесь у нескольких специалистов. Мне повезло, что встретил бывших пациентов Юрия Шаварова. Они счастливо живут уже многие годы. Ищите, спрашивайте у людей — и Бог поможет найти правильные контакты.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как львовские врачи впервые в Украине удалили пациентке 20-килограммовую опухоль на ноге. В мире была проведена лишь одна подобная операция.



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