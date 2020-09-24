Ученые придумали умные линзы, которые восстанавливают зрение

Исследователи инновационного центра Imес (Бельгия) активно занимаются разработкой умных контактных линз (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему в линзах нельзя спать).

По словам профессора Андреса Васкеса Кинтеро, сотрудника центра Imec, удалось создать прототип радужной оболочки, скомбинировав гибкую электронику и новые материалы, которые используются в офтальмологии. Изобретение может помочь миллионам людей, страдающих как близорукостью, так и дальнозоркостью, пишет ZDNet.com.

Существует много глазных заболеваний, которые не позволяют радужной оболочке глаза правильно реагировать на изменение освещения: при слишком активном — человек может видеть все размытым, а при ограниченной освещенности — окутанным темнотой. Благодаря жидкокристаллическому дисплею линза фактически может изменять диафрагму, контролируя поток света, попадающий на сетчатку. Примечательно, что такие линзы не требуют подзарядки в течение дня.

Сотрудники Imec уверены, что после проведения клинических испытаний их разработка может стать массовым медицинским прибором. Благодаря созданию искусственной радужной оболочки подходы к лечению изменятся во всей офтальмологии.

Ранее заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Сергей Рыков рассказал читателям «ФАКТОВ», как правильно подобрать очки и контактные линзы.



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