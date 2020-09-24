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Здоровье и медицина

Должны ли школьники после самоизоляции сдавать тест на COVID-19: разъяснение МОН

22:52 24 сентября 2020
школы

Школьники, пребывавшие на самоизоляции, не обязаны после окончания 14-дневного выжидательного периода нести в учебное заведение справки о здоровье или результаты тестов на COVID-19. Об этом говорится в инструкции Минобразования для родителей учащихся.

Руководство составлено для тех случаев, когда на самоизоляцию школьники отправились не из-за болезни, а после предполагаемого контакта с больным (например, после обнаружения в классе заболевшего ученика).

«Для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения СОVID-19 у одного из учеников, остальные учащиеся класса или группы нуждаются в самоизоляции… После истечения срока самоизоляции для указанной категории учеников не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом ПЦР или ИФА», — говорится в заявлении Минобразования.

Аналогично закон не требует, чтобы по окончании самоизоляции родители школьников несли в учебные заведения какие-либо справки о здоровье школьника. Также в законе нет нормы о том, что ученика могут не допустить в класс, если у ребенка нет симптомов заболевания, а самоизоляция была назначена исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

Напомним, для ряда украинских школ учебный год начался позже обычного, а для некоторых учеников учеба закончилась вскоре после старта — классы были переведены на дистанционное обучение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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